Kaja Vidmar o nosečnosti in življenju v Španiji: Samo še čakamo in se veselimo

Kaja Vidmar , vplivnica, ki so jo gledalci POP TV-ja lahko spoznali v okviru četrte sezone Zvezde plešejo , je pretekli vikend svoje Instagram sledilce (teh ima 35 tisoč) presenetila s fotografijo, na kateri razkriva svoj nosečniški trebušček. Kaja bo v dobrem mesecu in pol rodila svojega prvega otroka in kot je razkrila že na Instagramu s svojim partnerjem pričakujeta deklico. V španski prestolnici je zaživela ponovno, se tam izobrazila v smeri, ki jo je vedno zanimala in tako začela ustvarjati svojo lastno blagovno znamko. V Madridu živi življenje svojih sanj, s svojim vitezom, kot mu pravi sama, pa pričakuje prvega otroka.

Kaja, najprej čestitke! Na Instagramu si presenetila z nosečniško fotografijo. Si kar visoko noseča, kdaj imaš rok?

Hvala! Res je! Se že malo težje premikam. (smeh) Na našo princesko moramo počakati še mesec in pol, zibali bomo na začetek pomladi.

Zdi se, da na Instagramu objavljaš manj kot si prej. Kako to?

So obdobja v življenju, ko je nekaj popularno v tistem trenutku in kaj ne. Instagram je imel svoj bum že pred nekaj leti. Mislim da se vse že preveč ponavlja, vsi delajo veliko stvari enako in koristijo Instagram iz napačnih razlogov. Pred nekaj leti sem veliko več stvari delila na socialnih omrežjih, saj sem veliko delala kot model in ambasador za različne znamke. Vedela sem, zakaj to delam, to je vedno bilo v mojem načrtu samo kot kratkoročni in dodatni zaslužek za lažje postopanje proti mojim sanjam - oblikovanje in dizajn oblačil. A zdaj končno delam sama za sebe. Ne za druge, sama izbiram, na kakšen način se bodo reklamirali moji izdelki in kje se bodo prodajali. Moje zasebno življenje je lepše kot kadarkoli, to so moji trenutki ki jih ne rabim deliti vsakodnevno na Instagramu. Vse slike razvijam in dajem v albume, imamo jih že cel kup! Ali pa jih raje obesim po hiši.

Kako si se uprla skušnjavi, da bi s sledilci delila veselo novico ves ta čas?

Ni bilo težko, saj sem se tako že takoj na začetku odločila, da bomo ob veseli novički uživali le družinski člani in tesni prijatelji. Vseeno pa smo imeli doma veliko dela in sama sem imela veliko dela s svojo znamko, meseci so šli hitro mimo.

Živiš v Madridu s svojim partnerjem. S čim se ukvarjaš tam?

V Madridu sem zaključila šolanje in tečaj za delo ter šivanje z usnjem. Od nekdaj so me navduševale usnjene jakne, usnjeni plašči in torbe v nekem old rock stilu v kombinaciji elegance. Verjameš ali ne, svojo znamko pripravljam že dve leti. Ko vse delaš sam, s svojimi idejami in s svojimi rokami ter v večji in novi državi, nekako dlje časa traja. Bo pa vsaj vse tako kot sem želela da je.

Mi lahko poveš kaj o svojem partnerju?

On je moj vitez, o katerih sem toliko prebrala v vseh mojih najljubših zgodovinskih romanih. Največja podpora, razlog za moj vsakodnevni smeh in motivator v vseh pogledih.