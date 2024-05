Kaja Vidmar o sinu in hčerki: Mamino srce

Vsak starš je na svoje otroke najbolj ponosen in nič drugače ni s Kajo Vidmar, ki je vse od lanskega oktobra mamica dveh nadobudnih malčkov. In čeprav njuna obraza, pa tudi ime sina, še vedno skriva pred javnostjo, vse pogosteje objavlja njune fotografije. Z objavo hčerke Viktorije in sina, ki sedita na travniku in opazujeta dve želvi, je ponovno raznežila sledilce.