Kaja Vidmar o zvezi z nogometašem: To je bila ljubezen na prvi pogled

24-letnica in šest let starejši športnik svoje zveze več ne skrivata, Kaja pa je pojasnila tudi, kako se je njuna skupna pot sploh začela: "To je bila ljubezen na prvi pogled." O njunem razmerju so mediji prvič pisali ob koncu februarja, par je podrobnosti in fotografije objavljal postopoma in tako počasi razkrival pravo resnico o svoji zvezi. Kaja je najprej delila nekaj fotografij, ob katerih je postalo jasno, da pričakuje prvega otroka, nato je objavila tudi slike prvorojenke Viktorije in šele nato potrdila identiteto dekličinega očeta. To je storila z risbo (portretom družine) in tako potrdila ugibanja, da je srečna z Vrsaljkom. Sedaj so vse glasnejše postale tudi govorice, da sta stopila v zakonski stan, saj na zadnjih fotografijah nosita prstana, ki spominjata na poročna.

Zaenkrat ni znano, kdaj se je Šime razšel z nekdanjo soprogo Mateo. O njunem koncu zveze se je pričelo govoriti pred nekaj več kot letom dni, ko je nogometaš z družbenih omrežij izbrisal vse njune skupne fotografije in snel poročni prstan.