Kaja Vidmar ponosna ob Vrsaljkovem slovesu od hrvaške reprezentance

Kaja Vidmar je s sledilci na Instagramu delila nekaj utrinkov z maksimirske zelenice, kjer je njen izbranec Šime Vrsaljko iz rok predsednika Hrvaške nogometne zveze Marijana Kustića in direktorja reprezentance Stipeta Pletikose prejel poseben dres s številko 52.

30-letni nogometaš je na dogodku na zagrebškem stadionu prejel priznanje za vse, kar je v 11 letih storil za hrvaško nogometno reprezentanco. Zbral je 52 nastopov, Vrsaljkovo slovo od izbrane vrste pa je ponosno spremljala tudi Vidmarjeva, ki je ključne trenutke tudi posnela. 27-letnica je iz posebne lože podpirala očeta njune hčere Viktorije , ki je za hrvaške medije pred tem povedal: "To je na nek način čustven trenutek. Ne vem, kaj reči, to je čuden občutek. Ne vem, kaj pričakovati, ko bom stopil na igrišče, ampak ... če sem se nekaj odločil, za odločitvijo stojim 100-odstotno."

Šime se je od reprezentančnega dresa poslovil že ob koncu avgusta. Takrat je dejal: "Posloviti se ni lahko, saj je igranje za Hrvaško izpolnitev mojih sanj. Vendar, vem, da je čas. Vem, da je pošteno do reprezentance, do soigralcev, do selektorja. Zaradi tega mi je lažje. Lažje mi je, ker vem, da sem dal vse od sebe."