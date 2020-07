Kaja Vidmar zaradi avtoimunske bolezni še bolj skrbi za zdrav način življenja

Kaja Vidmar, dekle številnih talentov, je ena tistih ljudi, ki jim aktiven in zdrav način življenja pomeni ogromno. Za naš portal je povedala nekaj več o tem, kako ohranja motivacijo za zdrav način življenja, in razkrila podrobnosti o svoji prvi knjigi z naslovom Sama svoja prioriteta.

Kaja Vidmar, igralka, podjetnica in model, ki bi jo to pomlad morali spremljati v četrti sezoni šova Zvezde plešejo,je odrasla v družini, ki je od nekdaj športno aktivna, zato si ne predstavlja dneva brez telesne aktivnosti. "Velikokrat imam preveč energije, tako jo moram nekako spraviti ven s pomočjo športa, da se lahko sprostim, pomirim in dobro naspim. Zdravemu načinu prehranjevanja sem od nekdaj posvečala veliko svojega časa. Morda še malo več, odkar so odkrili, da imam avtoimunsko bolezen Hashimotov sindrom, tako sem dolgo časa raziskovala, katera vrsta prehrane mojemu telesu ustreza in katera ne,"je povedala za 24ur.com.

icon-expand Kaja Vidmar si ne predstavlja dneva brez telesne aktivnosti. FOTO: osebni arhiv

Simpatična plavolaska poleg svojega osebnega profila na Instagramu gradi tudi profil, kjer objavlja recepte in svoj način prehranjevanja. "Sem zelo sladkosneda, a ker se izogibam umetnim snovem ter sladkorju, je včasih težko kupiti zdrave sladice. Tako sem začela doma ustvarjati sama. Sem kar velika oboževalka kuhinje, kulinarike, kuhanja ter peke nasploh,"je še dodala Kaja, ki meni, da so zdrave jedi prav tako lahko zelo okusne.

icon-expand Naslovnica knjige Kaje Vidmar FOTO: osebni arhiv

Pravi, da ji disciplina ne dela težav, kljub temu pa nima slabe vesti, če se enkrat na mesec s sestro ali prijatelji odpravi v restavracijo s hitro prehrano. "Imam pa tudi obdobja, ko moram cel dan jesti nekaj čokoladnega. Po navadi je to ob menstruaciji ali ko veliko potujem. Takrat sem vesela, ko se vrnem domov in si pripravim svoje brezglutenske kokosove ježke ali 90 % čokoladni marmorni kolač,"je pojasnila za naš portal. Hkrati pa ima tudi nasvet za vse, ki jim občasno primanjkuje motivacije: "Moj nasvet bi bil, da moramo nadzorovati svoje misli, svojo energijo, svoje telo. Sama večkrat stopim ven iz svojega telesa, se vprašam, se je vredno obremenjevati, imaš čas in energijo za to? Res potrebuješ mlečno čokolado ali ti bo prav tako dobra 80 % čokolada?" Ob tem Kaja poudarja, da je najpomembnejše, da se zavedaš samega sebe: "Da se dovolj ceniš ter spoštuješ, da delaš vse v pravi meri, da vztrajaš, se boriš, si aktiven, se smejiš in si pozitiven. Življenje je prekratko za slabo voljo in nesamozavest." Ravno iz vseh naštetih razlogov je svojo prvo knjigo, ki jo je dokončala med karanteno, naslovila Sama svoja prioriteta (I'm my own priority), ob tem pa še poudarja: "Moj najbolj znan večkrat ponovljeni pregovor pa je: Sposobni smo veliko več, kot mislimo, da smo."