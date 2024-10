Kaja Vidmar z objavo družinskih fotografij sprožila ugibanja o poroki

Kaja Vidmar je ena bolj skrivnostnih slovenskih zvezdnic, prav s skrivanjem svoje zasebnosti pa je javnosti še toliko bolj zanimiva. Ko je nedavno objavila nove fotografije, so jih številni takoj preučili in mnogi so se začeli spraševati, ali gre morda za namig na poroko. Se je mamica dveh otrok poročila s svojim partnerjem Šimetom Vrslajkom?