Čeprav je od njune poroke minilo že več kot tri mesece, Kaja in Šime Vrsaljko v mislih še vedno podoživljata svoj najlepši dan. Pri obujanju spominov, ki so sicer še zelo sveži, pa jima pomagajo tudi poročne fotografije, ki jih je slovenska vplivnica nedavno delila tudi s svojimi sledilci.
Čeprav je igralka znana po tem, da z možem svoje zasebno življenje rada skrivata pred javnostjo, je tokrat delila galerijo fotografij, s katero je ponovno dovolila delni vpogled v njuno poročno slavje. Objavila je nove poročne fotografije, ob tem pa pripisala, da so posebno piko na i celotnemu dogodku dodali posebni detajli. Na več fotografijah so vidni tudi njuni trije otroci, ki jih zakonca sicer še posebej zavzeto skrivata pred javnostjo.
Zaljubljenca, ki sta skupaj že sedem let, sta se poročila na elitnem posestvu, imenovanem Kraljevi vinogradi, v Petrčanih v bližini Zadra. V objemu prečudovite dalmatinske narave sta si izmenjala poročni zaobljubi ter se kasneje zabavala v družbi svojih najdražjih, na zabavi pa je posebej zanju pel eden in edini Petar Grašo.
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