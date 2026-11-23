Čeprav je od njune poroke minilo že več kot tri mesece, Kaja in Šime Vrsaljko v mislih še vedno podoživljata svoj najlepši dan. Pri obujanju spominov, ki so sicer še zelo sveži, pa jima pomagajo tudi poročne fotografije, ki jih je slovenska vplivnica nedavno delila tudi s svojimi sledilci.

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Čeprav je igralka znana po tem, da z možem svoje zasebno življenje rada skrivata pred javnostjo, je tokrat delila galerijo fotografij, s katero je ponovno dovolila delni vpogled v njuno poročno slavje. Objavila je nove poročne fotografije, ob tem pa pripisala, da so posebno piko na i celotnemu dogodku dodali posebni detajli. Na več fotografijah so vidni tudi njuni trije otroci, ki jih zakonca sicer še posebej zavzeto skrivata pred javnostjo.