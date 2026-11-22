Na prvem mestu je nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo z več kot 10 milijoni evrov zaslužka za eno sponzorirano objavo, na drugem mestu mu sledi argentinski kolega Lionel Messi in na tretjem je portoriški reper Bad Bunny z devetimi milijoni evrov po objavi.v

Ronaldo, Messi in Bad Bunny FOTO: Profimedia

Kakšni so zaslužki slovenskih vplivnežev?

Nina Grilc je mama treh otrok, slovenska Femme Fatale 2025, ki uspešno krmari med poslovnim svetom in družinskim življenjem. Po tragični smrti soproga, deskarja Marka Grilca, na družbenih omrežjih nadaljuje nadgradnjo svoje blagovne znamke z mednarodnimi naročniki. "Dotikam se tako deskanja na snegu, kolesarjenja kot tudi družinskega življenja in preživljanja aktivnega časa z otroci v naravi. Na drugi strani imamo tudi dogodke, glasbo in modo," je povedala.

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Na Instagramu beleži 108.000 sledilcev, dolgoročno pa sodeluje s šestimi globalnimi naročniki. 10 milijonov za Ronaldovo objavo je ne čudi. "On ima 700 milijonov sledilcev, če samo 10 odstokov njegovih sledilcev pogleda eno njegovo objavo, je to še vedno 70 milijonov," je prepričana vplivnica, ki se lahko pohvali z največ dvema milijonoma ogledov enega videa. Enkratnih objav tako rekoč nima, gre za letna dolgoročna sodelovanja, honorarji pa se gibljejo od 500 do 3.000 evrov.

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O zaslužku pa je moral intenzivno razmišljati tudi Žan Sterle. Še pred pol leta je bil brez službe, danes je eden najbolj vidnih vplivnežev s skoraj 44.000 sledilci na Instagramu. "Življenje se ti spremeni, saj te ljudje na ulici prepoznajo, ti pomahajo, ti namenijo kakšne lepe besede," je priznal in dodal, da mu naročniki za eno objavo plačajo znesek tudi v višini povprečne slovenske neto plače.

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S sicer donosnim poklicem strojnika bi se lahko preživljal tudi vplivnež mlajše generacije Jaka Polak. Na družbenih omrežjih se je pohvalil, da je z ustvarjanjem vsebin na TikToku zaslužil že 300.000 evrov. "Ko sem pisal magistrsko nalogo, sem poleg tega še malo kot hobi ustvarjal vsebine," je razložil svoje začetke. Iz hobija pa je nastal posel, ki ga je razširil tudi na vodenje svetovalnih tečajev za uspeh na družbenih omrežjih. "V povprečju sem za eno objavo plačan okvirno 1.000 evrov, moja najbolj plačana objava pa je bila 2.700 evrov," je povedal.