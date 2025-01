Kako bodo v novo leto vstopili v mestih po Sloveniji?

V Mariboru bo največ veselja, poljubov in lepih želja na kupu gotovo na Trgu Leona Štuklja, kjer bodo nastopili The Schminkers in Alfi Nipič.

Celjanom bo srca ogrevala ekipa Sanpark z Nušo Derenda, kot je že vajena, bo novo leto na odru pričakala Helena Blagne, tokrat bo razveseljevala Kamničane. Jezerska promenada na Bledu bo nazdravljala z jagodami in čokolado, seveda z Rok'n'Bandom.

Dolenjci se bodo v Novem mestu objemali v ritmih skupin Kingston in Balkan Boys. Pa Primorci? Tisti ob morju bodo verjetno v Kopru s Tabujevci, v Novi Gorici pa bodo novo leto pričakali s skupino Zvita Feltna.