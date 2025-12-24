Kako božič praznuje ena najbolj znanih slovenskih družin?

"Za našo božično večerjo se ne držimo nobenih pravil in preprosto jemo tisto, kar nam paše," sta nam med pripravami na predbožični večer zagotovila Teja in Jani Jugovic. Ena izmed najbolj znanih družin na družbenih omrežjih je dopoldne izkoristila za zavijanje daril in sestavljanje jedilnika za predbožično večerjo, pa tudi za druženje z našo ekipo.