'Kako čefur postane Slovenec? Daš mu kredit.'

Ne zgodi se ravno pogosto, da ljubljanski SitiTeater na premierah diši po tej priljubljeni jedi, toda tokrat je bilo povsem v kontekstu. Marko Đorđić se je z dolgim aplavzom vrnil na slovenske odre, v novi monokomediji pa v domače Fužine. Leta so minila, vendar ostaja zabaven opisovalec svoje okolice in vešč kritik družbe.

"Je kar nekaj let starejši in v vseh teh letih, ko ga ni bilo v Sloveniji, se je kar nekaj stvari spremenilo. O tem govori predstava. O neki zrelosti, spremembah, kaj vse se je zgodilo vmes," je povedal igralec Aleksandar Rajaković. Z duhovitimi in hkrati ostrimi refleksijami se po nekaj letih odsotnosti spet loteva naše družbe, še vedno pa je na misiji odkrivanja stičnih točk med čefurji, južnjaki, gasterbajterji, gaserji in Slovenci.

"On vidi, da v Sloveniji ni več tako, kot včasih. Sedaj so vsi čefurji kar Slovenci. Imajo kredit in so Slovenci," se je po ogledani predstavi pošalil igralec Jernej Kuntner, s katerim se je strinjal tudi komik Žan Papič. "Odlično je povedal, kako 'ubiješ' čefurja v njem. Daš mu kredit in postane Slovenec."

Avtor glavnega lika dodaja, da nadaljevanje zgodbe Čefurji raus pokaže, kaj se zgodi, če mladostnikom pri težavah ne nudimo opore: "Sedaj ne govorimo več o otrocih, govorimo o odraslih, ki imajo umirajoče starše, ki so zabredli v resne težave. Vse to govori o drugačnem tekstu, ki pa seveda ves čas vrača misel nazaj, ko se je dalo še kaj spremeniti. Občutek imam, da se lahko le redki od teh junakov še rešijo."