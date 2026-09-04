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Domača scena

Kako dobro znani Slovenci poznajo Formulo 1?

Ljubljana, 04. 09. 2026 20.32 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Eva Mavrič Alen Podlesnik +1
Formula 1

Pred nami je vikend, ki bo znova minil v duhu Formule 1. V Italiji je dogajanje že pestro. Pri naših znanih obrazih smo preverili, koliko pravzaprav vedo o tem priljubljenem športu.

Ali naši znani obrazi vedo, kolikšne hitrosti dosegajo Hamilton, Leclerc, Antonelli in druščina?

"Ne vem, 270 km/h," je ugibal pevec Tilen Lotrič.

"Po mojem nekje 300 km/h," je dejala pevka Regina.

"Točno ne vem, vem, pa je zdaj ta scena s Hamiltom in Kim Kardashian na vrhuncu," nam je povedala Carmen Osovnikar.

"Mislim, da zagotovo enih 360 km/h ali pa 340 km/h najhitreje, realno pa ne vozijo teh hitrosti," pa meni pevec Blaž Švab.

Najvišja hitrost je med 350 in 370 km na uro. Kaj pa mišice - kateri se morajo vozniki Formule 1 med treningom še posebej posvetiti?

"Možgani," meni Tilen, z njim se strinja tudi Švab: "Absolutno možgane, če je to mišica. Veliko energije porabijo za koncentracijo in fokus. Šport in glasba sta zelo blizu. Dejansko gre največ energije tukaj."

To je sicer res, ampak pravilen odgovor je: vrat.

"Aja, ja. To bi šlo. Ampak če ne bi imeli možganov, ne bi vedeli, da morajo držati volan," meni Lotrič.

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04. 09. 2026 21.33
Kakšna neumnost, še niko bi morali vprašati.
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