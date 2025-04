Kako Jan Plestenjak napiše uspešnico? 'Ideje padejo tudi, ko stojim na semaforju'

Če ste se danes sprehajali po centru Ljubljane, ste z malo sreče lahko ujeli Jana Plestenjaka na izletu z ladjico. Slovenski pevec načrtov, kako bo preživel prvi maj, še nima. "Nikoli se nisem oziral na datume. Takrat tudi nimam počitnic, ko so prvomajske. Verjetno zato, ker nikoli nisem bil v službi z ustaljenim urnikom in redom. Pri meni je rock'n'roll. Stvari se spreminjajo z danes na jutri," je dejal.

Nekako tako je videti tudi njegovo ustvarjanje glasbe. "Velikokrat padejo ideje, ko stojim na rdečem semaforju v središču Ljubljane. Čakam in pade en verz, ki ga je treba negovati in pasti v ta ustvarjalni film. Pogosto velje občutek, da morajo vse skladbe biti uspešnice. Veliko pesmi sem izdal, ki niso bile hiti, ampak ljudje se spomnijo hitov," je povedal med vožnjo z ladjico po Ljubljanici.

Poletja sicer raje preživi na celini, kjer je manj vroče in manj ljudi. Kako pa je z zasebnostjo, če si Jan Plestenjak? "Jaz sem znan po tem, da mi gredo znani ljudje, ki jamrajo, da nimajo zasebnega življenja, na živce. Če jih nihče ne bi ustavil, pa bi se sekirali, ali so sploh še popularni in ali bodo koncerti polni. Tako da sem zelo počaščen, vesel in mi je lepo, ko me ljudje ustavijo," je še pripomnil pevec.