Kako je operni pevec Žiga Lakner v štirih letih shujšal 40 kilogramov?

Velikonočni prazniki so mimo, prihaja sezona piknikov in roštilja, hkrati pa se bliža poletje in marsikdo že razmišlja, kako se bo letos lotil klesanja telesa za na plažo. Tudi moški, seveda, a to ne bo težava za tiste, ki so se hujšanja in bolj zdravega življenja lotili že prej. Na primer operni pevec Žiga Lakner, ki je v štirih letih izgubil skoraj 40 kilogramov in naš londonski dopisnik Brane Kastelic, ki jih je v štirih mesecih stopil 17.