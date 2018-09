Kako je v resnici izgledal 'lov na poročno obleko' Sanje Grohar

Pred poročnim dnem je bilo potrebno poskrbeti za številne podrobnosti in med drugim poiskati primerno poročno obleko. O tem, kako je potekal njen lov na sanjsko poročno obleko, se je Grohar Kovičeva razpisala na svojem blogu.

Lov na poročno obleko se je začel konec leta 2017

Sanja je s prijateljico in eno izmed družic priletela iz Londona v Zagreb, kjer sta ju pričakali še dve družici in, kot je zapisala Sanja, tudi družica moškega spola – 'družko'. Njihova prva postaja je bil poročni salon v Zagrebu, kjer so že imeli rezerviran termin in njeni prvi občutki so bili podobni občutkom otroka v trgovini z igračami. Kljub temu pa priznava, da vzdušje ni bilo takšno, kot je pogosto prikazano v filmih – skupine nevest in njihovih družic so bile namreč postavljene po celotnem salonu, zato je bilo precej hrupno in vse je potekalo kot po tekočem traku.

Sanji so obleke nosili tako prijatelji in družice, kot tudi gospa v salonu in ko jih je pomerila že več kot deset, se je iz vesele bodoče neveste spremenila v zaskrbljeno. ''Je z mano kaj narobe? Zakaj ne 'začutim' nobene poročne obleke?'' Takšne so bile misli bodoče neveste, ko je začetni nasmešek nadomestil zaskrbljen izraz na obrazu.

Sanja je po približno 25 oblekah našla eno, ki je je bila všeč in za katero je mislila, da je prava. A njene družice niso bile prepričane, sama pa ravno tako ni čutila tistih posebnih 'metuljčkov', ko jo je pomerila. Ob tem je dejala: ''To ni to, Sanja. Vedno, ko opravljam nakup, vem, da če se ne zaljubim v kos oblačila, potem 'to ni to'.''