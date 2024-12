Kako je videti sanjsko silvestrovanje znanih Slovencev?

Čez dobrih 28 ur bomo vsi prispeli v novo leto, tako običajni smrtniki, kot naši znani obrazi. Kakšna pa je njihova sanjska zadnja noč v letu? Nekateri imajo kreativne ideje. "Bi pa enkrat izkusil to, da bi šel kar na par krajev in to recimo z letalom, da bi doživel ene štiri Silvestre v podaljšani noči - se pravi iz tropskih krajev nekam v Alpe in potem ne vem, kam še vse okoli sveta," nam je zaupal pevec skupine Siddharta Tomi Meglič.

"Po dolgih letih ne delam za novo leto, tako da bom vsekakor nekam šla," pa je povedala Petra Kerčmar, voditeljica oddaje 24UR in dodala, da bi se lepo imela tudi doma, čeprav si vseeno želi v novo leto vstopiti nekje drugje. Kaj pa pevec Luka Sešek iz Ansambla Saša Avsenika? "Začel bi z družino, potem pa bi nadaljeval s prijatelji, kjer sem lahko malce bolj poreden," se je pošalil.

Ana Praznik, voditeljica oddaje Delovna akcija bo za gledalce najdaljšo noč v letu preživela na televiziji, v resnici pa bo odštevala kar v udobju lastnega doma, na kavču. No, za marsikatere od naših glasbenikov pa tudi njihov idealen silvestrski scenarij vključuje oder. Takšnega mnenja je Sašo Avsenik, ki nam je zaupal, da bi svoje idealno silvestrovanje preživel nekje v Sloveniji, za dve uri stopil na oder in priredil pravo zabavo, nato pa se vrnil v občinstvo, kjer bi bili njegovi družina in prijatelji. Podobnih misli je tudi pevec Rok Piletič, ki bi na seznam želja dodal še nastop legendarnega Alfija Nipiča.

Med našimi znanimi obrazi pa seveda najdemo tudi takšne, ki se bolj kot novoletnega rajanja veselijo drugih, okoliških dni. Igralec Matej Zemljič, zvezdnik serije Skrito v raju, prvi dan v novem letu izkoristi za smučanje na praznih smučiščih, Natalija Bratkovič, voditeljica šova Kmetija, pa je velika oboževalka božičnih sejmov in vsega, kar se sveti. Letos je obiskala sejem v Budimpešti.