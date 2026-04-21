Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Kako lovec Ivan usklajuje športno kariero in priprave za Na lovu?

Alicante, 21. 04. 2026 08.04

Avtor:
Eva Mavrič
Ivan Trajkovič

Ivan Trajkovič ni težek nasprotnik le v kvizu Na lovu, z njim je moči težko meriti tudi v tekvondoju. Na nedavnem tekmovanju v Španiji je simpatični lovec osvojil bronasto medaljo, njegove misli pa so že usmerjene v evropsko prvenstvo ter seveda tudi v novo sezono kviza Na lovu.

Prijavite se v kviz znanja Na lovu.

"Na tekmovanju je bilo super, to je bil zadnji test pred evropskim prvenstvom in sem zelo zadovoljen z rezultatom. Ko sem videl žreb, sem vedel, da lahko osvojim medaljo, na koncu se je izkazalo, da je bilo še lažje, kot sem pričakoval," nam je zaupal bronasti Ivan Trajkovič.

Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu.
FOTO: POP TV

"Polfinalni dvoboj sem predal zaradi manjše poškodbe, ki pa bo hitro sanirana. Dvigujem formo pred prvenstvom, zdaj me še čakajo priprave v Srbiji, potem pa še zadnji popravki doma," je še povedal lovec, ki se pridno pripravlja tudi na novo sezono kviza Na lovu.

In kako pravzaprav usklajuje športno kariero ter priprave za kviz? "Pa za zdaj mi kar gre usklajevanje, res je, da bi bilo super, če bi imel dan kakšno uro več, ampak se da. Vzamem si, da je moj športni del v bistvu počitek od mentalnih priprav, priprave za kviz pa so počitek od športa."

Prav kombinacija športa in kviza sta po Ivanovem mnenju ključ do uspeha: "Pri mojem športu je zelo pomembno hitro procesiranje informacij, pri kvizu pa mi pomaga tekmovalni duh in koncentracija od športa. Tako da vzamem najboljše od obeh in za zdaj mi kar gre."

Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v kviz in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika! Prijavite se v kviz znanja Na lovu.

Ivan Trajkovič na lovu lovec Tekvondo

Ana Praznik spodbuja, da na spletu delite lepe misli

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641