Kako lovec Ivan usklajuje športno kariero in priprave za Na lovu?

"Na tekmovanju je bilo super, to je bil zadnji test pred evropskim prvenstvom in sem zelo zadovoljen z rezultatom. Ko sem videl žreb, sem vedel, da lahko osvojim medaljo, na koncu se je izkazalo, da je bilo še lažje, kot sem pričakoval," nam je zaupal bronasti Ivan Trajkovič .

"Polfinalni dvoboj sem predal zaradi manjše poškodbe, ki pa bo hitro sanirana. Dvigujem formo pred prvenstvom, zdaj me še čakajo priprave v Srbiji, potem pa še zadnji popravki doma," je še povedal lovec, ki se pridno pripravlja tudi na novo sezono kviza Na lovu.

In kako pravzaprav usklajuje športno kariero ter priprave za kviz? "Pa za zdaj mi kar gre usklajevanje, res je, da bi bilo super, če bi imel dan kakšno uro več, ampak se da. Vzamem si, da je moj športni del v bistvu počitek od mentalnih priprav, priprave za kviz pa so počitek od športa."

Prav kombinacija športa in kviza sta po Ivanovem mnenju ključ do uspeha: "Pri mojem športu je zelo pomembno hitro procesiranje informacij, pri kvizu pa mi pomaga tekmovalni duh in koncentracija od športa. Tako da vzamem najboljše od obeh in za zdaj mi kar gre."

Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v kviz in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika! Prijavite se v kviz znanja Na lovu.