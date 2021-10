Na portalu Zadovoljna.si so pretekli mesec izbirali naj vplivnico oziroma Instagram mamo. Največ glasov je prejela Barbi Završnik, vplivne mamice pa so bile glavne zvezde tudi ob otvoritvi trgovine za otroke in mamice v Novi Gorici. Ali te sploh še kupujejo fizično ali večino nakupov opravijo prek spleta in koliko zapravijo za svoje male zaklade?