Kako naša POP IN ekipa poskrbi za svoje kosmatince v času dopustov?

Ste tudi vi med tistimi, ki imajo pred vsakim dopustovanjem večno dilemo in sicer kdo bo v tem času pazil na domače živali? Alen Podlesnik, novinar zabavne rubrike POP IN, je lastnik dveh mačk - simpatične Kepe in mogočnega Čunkija. Preden se odpravi oddihu naproti zato vedno poskrbi, da sta v varnih rokah. V naši redakciji smo ugotovili, da izziv varstva ljubljenčkov med dopustom rešujemo na zelo različne načine. Nekateri svoje kosmatince zaupajo varuškam, drugi jih preprosto vzamejo s seboj na dopust, pristop Alena pa vključuje aplikacije in pametne, digitalne naprave. "Ko se odpravim na krajši oddih - maksimalno za tri dni, ju pustim v varnih rokah napredne tehnologije," se pošali Alen. "To zajema avtomatski krmilnik za mačje brikete in fontano za vodo. Kakopak tudi mačje stranišče. Obe napravi sami dozirata brikete in vodo po vnaprej določenem načrtu preko aplikacije."

Najbolj elegantna in varna rešitev pa je gotovo dobro varstvo. Voditeljica POP IN-a Polona Zoja Jabmrek zato prisega na družino in prijatelje, ki ji priskočijo na pomoč."Če grem na krajša potovanja ali vikend oddih, za moji mački poskrbita mati in sestra. In poskrbita zanju čudovito. Naročim jima tudi, da morata mojima mačkama Olori in Satji delati družbo, ta rešitev mi je najljubša," pristavi z nasmehom Polona."Če pa grem na daljše potovanje, mi je res super, da ju pride nekdo pazit kar v moje stanovanje. Lastniki mačk vemo, da njim selitev pomeni stres, zato mora nekdo priti k meni - imam srečo, da živim v centru Ljubljane, pa je zatomoje stanovanje takoj malo bolj mamljivo". Varstvo na domu, se pošali Polona, ki pa prostovoljcu v zameno ponudi: ključe od stanovanja, avto... Pa so v "pogodbi" tudi kakšna pravila za varuške mačk? "Glede stanovanja mi je vseeno. Glede mačk pa seveda, saj imata svojo rutino: treba je zamenjati vodo dvakrat na dan, čistiti mačje stranišče in se z njima tudi malo igrati," je jasna Polona, ki ji veliko pomeni, da imata Satja in Olora prijetno družbo.

In če bi bilo to le mogoče bi svoje ljubljenčke seveda vzeli s seboj na dopust. Včasih to ne gre, določeni pa si dopust organizirajo tako, da gredo lahko kosmatinci z njimi. Med njimi je tudi urednica POP IN-a Taya Damjan, ki prav zdaj uživa na morju s svojima štirinožnima prijateljema Thorom in Juniorjem. "Če gremo z letalom, ju ne vzamemo zraven, takrat sta pri babicah in dedkih. Takole na jadranje in v bližini Slovenije, pa gresta vedno zraven in se imamo zelo dobro," nam je kar z jadrnice sredi Hrvaške zaupala Taya, držeč v naročju Juniorja. Pred vročino se je poleti nemogoče popolnoma skriti, a kako kar najbolje poskrbeti za ljubljenčke in jih zavarovati pred visokimi temperaturami?

Taya Damjan in psa FOTO: osebni arhiv Taye Damjan icon-expand