Vsako leto se na radijske postaje in sezname predvajanja vrnejo dobro poznane praznične melodije, katerih besedila znamo skoraj na pamet. A kaj je tisto, zaradi česar nekatere božične pesmi preživijo desetletja, medtem ko druge pozabimo že do naslednjega decembra? V iskanju recepta za popolno božično uspešnico se je naš novinar Aleksander Pozvek s pomočjo skladatelja zabavne glasbe Matjaža Vlašiča tudi sam lotil ustvarjanja praznične pesmi. Kaj vse mora imeti prava božična uspešnica, pa so nam zaupali slovenski glasbeniki, ki imajo s tem že kar nekaj izkušenj.

Miran Rudan , avtor verzov pesmi Na božično noč , ki so se za vedno zapisali v slovensko kolektivno zavest, pravi, da se pri ustvarjanju uspešnice ni treba preveč zapletati: "Naredi kratko in aktualno, zaradi preprostega razloga, ker ljudje nočemo preveč razmišljati," je svetoval glasbenik, ki ga je uspeh njegove praznične klasike presenetil. "Nikoli v življenju si nisem mislil, da bo tako preprosto besedilo tako udarilo človeka v srce," je dodal.

Svoj recept za praznično uspešnico je razkrila tudi pevka Tinkara Fortuna. "Šestnajst taktov mora imeti refren in da ti zvabi nasmeh na obraz. Pa novembra ga moraš izdati, da pride malo v uho," je pojasnila. "Ljudje ga morajo zdaj vzeti za svojega in peti ter se nanj spomniti v vseh teh lepih trenutkih, včasih tudi žalostnih," pa nam je zaupala Neisha.

Ali je Aleksandru Pozveku in Matjažu Vlašiču uspelo ustvariti novo božično uspešnico, ki jo bomo prepevali še prihodnja leta, pa preverite v prispevku.