Kako poskrbimo, da naša oblačila dobijo čim daljšo življenjsko dobo?

"Zaradi teh vremenskih vplivov se začne tekstil razkrajati. Problem je, ker so sintetični, začnejo zelo nevarni plini, hujši kot ogljikov dioksid, spuščati v ozračje. In to še dodatno prispeva k ogrevanju Zemlje," sporoča modna oblikovalka Matea Benedetti, ki vseskozi preizkuša nove koncepe ustvarjanja in prodaje. Med drugim ustvarja iz naravnih materialov, na primer oliv in lesa. "Kar pomeni, da skrbim, da ko gre na odlagališče, se začne razkroj čim hitreje in s čim manjšim vplivom na zemljo in na zrak." Upcycla, ne ustvarja zalog in podpira krožno gospodarstvo.

K trajnostnemu načinu oblačenja smo naklonjeni tudi pri nas na medijski hiši Pro Plus. Naša stilistka in garderoberka skrbita, da oblačila krožijo in se predelujejo. "Veliko stvari kolobvarimo. Se pravi, da en kos obišče veliko različnih novinarjev," pojasnjuje stilistka Barbara Žgalin, ki kupuje tudi v second hand trgovinah. Na dobri dve leti pa poteka tudi razprodaja fundusa, kjer se lahko obleke kupijo, tiste, ki ostanejo, pa grejo v dobre namene pomoči potrebnim. Garderoberka Petra Frank pa se ukvarja s tako imenovanim upcyclingom oziroma predelavo oblačil.

Ta vikend je v dvorani Tabor potekal vintage sejem, ki vsak mesec postreže z rabljenimi kosi - mnoge so ustvarile šivilje, njihova življenjska doba pa traja tudi po več desetletij. Petra Jeršin, ustanoviteljica takšnih sejmov, je prepričana, da je kroženje oblek najboljša pomoč Zemlji, z njo se strinja tudi pevka Anabel, ki nosi kose, ki jih je nosila že njena babica.

Dvorano stran od vintage sejma je svojo trajnostno obarvano kolekcijo Kdo je oskar z ekipo predstavil tudi Domen Hauko. Navdihnila jih je ljubljanska tržnica. Pri kolekciji mu je pomagala Rosa Romih, navdih pa sta našla tako v hrani kot oblikah, barvah in rastlinah s tržnice. Vplival je tudi socialni aspekt generacij in njihovih stilov, ki se srečajo na tržnici.

Ne samo tržnica, različne generacije združujejo tudi vintage in trajnostna moda, saj nas tako vse več skrbi za okolje in boljši jutri.