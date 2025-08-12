Svetli način
Kako postati komik? 'Čutil sem, da to res moram početi'

Ljubljana, 12. 08. 2025 17.17 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Alen Podlesnik
Pred največjim festivalom komedije v Sloveniji so nam komiki, ki sestavljajo del letošnje reprezentance, razkrili, kako so pristali v poslu zabavanja množic, kje iščejo navdih za šale in kako se spopadajo z neuspehom. Ob Tinu Vodopivcu, Franciju Keku in Ladu Bizovičarju so letos tudi sveži obrazi.

Na poti do kariere polnokrvnih komikov sveži obrazi opravljajo poklice, ki jih ne bi ravno pripisali zabavljačem. Kako policist Uroš Flajs znanje stand upa izkoristi v svoji profesionalni karieri? "Če je človeku moja šala všeč, potem ga spustim brez kazni, če pa ne, mu pa napišem dvojno kazen. Zaradi tega sem manj priljubljen pri šefih in bolj pri narodu," je povedal v smehu.

Stari znanec slovenskega stand upa Tin Vodopivec je na sceno vstopilm ker je čutil, da mora to poleti. "Mislil sem, da bom umrl, če ne poskusim. Ko sem poskusil, je bilo ravno dovolj slabo in ravno dovolj dobro, da sem si želel še," je povedal. 

Po njegovih besedah je eden od čarov stand up komedije nepredvidljivost. "Letos bo z menoj na odru pianist Leon Firšt in že zaradi tega ne vem, kaj se bo zgodilo," je dejal. Pred prvim nastopom šale rad preizkusi na naključnih ljudeh. "Tisti, ki te poznajo, so lahko preveč navdušeni ali pa zdolgočaseni," je še pojasnil.

Zdolgočaseni pa so na čase tudi gledalce. Prav to je eden večjih strahov komikov in komičark. "Ko ni dobro, res boli. Ko pa je dobro, pa je dobro do konca," je poudaril komik Klemen Bučan.

