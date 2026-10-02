Domača scena
Kako potekajo priprave naših novinarjev na Ljubljanski maraton?
Do Ljubljanskega maratona nas loči le še 15 dni. Za nekatere je to dovolj časa za zadnje priprave. Za druge pa za zadnje izgovore. Zdaj šteje vsak kilometer! Na maraton se pripravljata tudi naša novinarja Aleksander in Eva. Poglejmo, kako je videti njun trening.
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