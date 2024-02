Kako praznik zaljubljencev praznujejo znani Slovenci?

Ali so naši znani obrazi romantični? Aktualni zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun zase pravi, da je v določenih trenutkih lahko romantičen. Takrat se odloči za poklon v obliki cvetja, kdaj tudi za večerjo. Za savne in masaže se na drugi strani odloči urednik najnovejše slovenske serije Skrito v raju Dejan Krupić. Za romantika se ima tudi Gregor Ravnik, ki je prepričan, da praznovanje ljubezni ni rezervirano le za en dan.

"Valentinovo mi nikoli ni nič pomenilo," pa je razkril Jože Potrebuješ, ki se je pred 26 leti "popolnoma naključno" ravno na praznik zaljubljencev zaljubil. "Takrat smo imeli Čuki ravno eno prosto soboto," je dodal. Kaj pa na valentinovo pravi igralec Aleš Valič, ki ga trenutno lahko spremljate v seriji Skrito v raju? "Prazniki so zato, da se praznujejo, in mislim, da je v življenju pametno živeti tako, da čim večkrat lahko praznuješ v zasebnem krogu."

Tudi na valentinovo se glede primernih daril kaže spomniti starega praktičnega reka, da gre ljubezen skozi želodec. S tem se strinja tudi Ines Erbus: "Lepo je, da se malo pocrkljaš in prideš na kakšno dobro večerjo. Jaz zelo rada jem in bi to privoščila tudi svoji ljubljeni osebi." Se pa pri romantičnih dušah tudi brez večerje in z malo domišljije da pričarati želeni učinek. Kako za ljubezen in inovativna darila poskrbi Jani Jugovic, mož Teje Jugovic? "Zelo je pozoren, med drugim mi je naredil rokovnik z željami za celotno leto. Me posluša."