Kako preudarno napolniti omaro? 'V trgovino ne odidemo brez načrta'

Kako preudarno napolniti omaro? Z modno strokovnjakinjo Rebecco Gliha smo se odpravili v središče Ljubljane, kjer so obiskovalci na dogodku dva dni lahko izbirali med najrazličnejšimi oblačili, ki so iskala nov dom. Kateri kosi so večni, na kaj je dobro biti pozoren in predvsem, kako nakupovati z glavo?