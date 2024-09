Kako radi imajo znani Slovenci izlete v hribe?

V Planici so se ta vikend družili športniki in glasbeniki, ki se strinjajo, da so hribi najboljša telovadnica in super kulisa za nepozabno zabavo. Koliko žigov premore gorniška izkaznica zmagovalca talentov Domna Kljuna in ostalih estradnikov, smo preverili v Zlatorogovem kraljestvu.

Na Planiško rajanje so mnogi obiskovalci prispeli kar peš, s tem pa so si prislužili tudi brezplačno vstopnico za dogodek, kjer sta jih med drugim zabavala tudi zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun in finalistka Špela Šemrl. "V hribih je vedno lepo peti, sploh, če je pod odrom takšno občinstvo, kot je bilo v Planici," je povedal Domen in dodal, da je bil vabila za nastop zelo vesel.

Tudi harmonikarica Špela se strinja, da je odmev harmonike v hribih drugačen. "Definitivno bolj odmeva, ker je več prostora," se je pošalila glasbenica in dodala, da zelo rada hodi v hribe. "Razgled na vrhu je najlepši, ni pomembna slika, to so spomini," je še dodala.