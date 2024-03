Kako se je Natalija Verboten izkazala v vlogi vremenarke?

Čeprav smo je vajeni v bolj živahnih ritmih, je Natalijina zadnja pesem zelo čustvena balada. "Ogromno moških mi je reklo, da so jim na oči prišle solze. To se mi v tridesetih letih še ni zgodilo," je o novi pesmi povedala pevka, ki je v videospotu prvič nastopila s svojima sinovoma. Materinstvo zanjo še zdaleč ni bilo samoumevno.

"Težka življenjska preizkušnja in danes znava ceniti, da imava doma dva zdrava otroka," je poudarila pevka, ki je snemanje opisala kot kratko in sladko, objeme s sinovoma pa takšne, kot so tudi v resnici. "Nepozabni spomini." Sreča, ko ti življenje izpolni veliko srčno željo. Potem pa so tu še takšne skromnejše življenjske želje. Tu pa lahko pomagamo mi.