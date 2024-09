Kako se Katarina Čas spominja šole in pouka matematike?

Če je šolski zvonec poskrbel za prehitri konec poletja in počitnic, imajo zvezdniki priljubljene serije Ja, Chef! dobro novico! Na POP TV prihaja kar 40 epizod serije v omejeni nakladi, od četrte do sedme sezone. Katarina Čas, ena od od zvezdnic uspešnice, je obudila spomine na zvok prvega šolskega zvonca in nam zaupala, kaj predlaga za razvedritev v prostem času, ko se šolske torbe odloži v kot. Prav tako nam je povedala, kako je preživela poletje in kaj jo čaka v prihodnjih mesecih.