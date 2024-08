Kako se na NLB Ljubljanski maraton pripravlja komik Tešky?

Skoraj pred vrati je tradicionalni tekaški praznik NLB Ljubljanski maraton. Da je to lahko tudi težak podvig, potrjuje stand up komik Andrej Težak - Tešky, ki pa se že pripravlja, da obuje superge in se brez šale poda na traso. Če slučajno še oklevate, mika pa vas, da bi bili del tekaške množice tudi sami, prijave so odprte do 30. septembra. In kako gredo priprave Teškemu? Na trening je povabil našo novinarko Tjašo Železen.