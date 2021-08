Vrata šole se bodo kmalu odprla in številni šolarji uživajo še zadnji vikend počitnic. Med starši, ki bodo letos v šolo pospremili svoje otroke, so tudi številni znani Slovenci. Natalija Verboten in Lea Sirk bosta svoja najmlajša, Oskarja in Sijo, celo prvič pospremili do šolskih klopi. In kako potekajo priprave?