Kako se v vlogi modelov znajdejo slovenski rokometaši?

Vrhunske športnike in vrhunske manekenke povezuje mnogo več, kot bi si mislili na prvi pogled, je povedal modni agent Tomaž Mihelič. Skrbijo za telo, potujejo po svetu in njihova kariera je časovno omejena. Veliko zvenečih športnih imen je zašlo tudi v svet mode, med njimi so tudi Slovenci - kdo in kako se znajdejo na pisti in pred objektivom?

Naša ekipa se je na lastne oči prepričala, kako so se slovenski športni asi, rokometaši Aleks Vlah, Domen Makuc, Ana Abina in Erin Novak prelevili v foto modele. "Ne veš, kako si videti. Fotograf ti reče, da se postavi, pa v resnici sploh ne veš, če si v redu ali nisi. So nas pa kar pohvalili," je povedala Ana. Pa je težje zadeti na tekmi ali posneti eno dobro fotografijo? "Vsaka stvar je po svoje težka. Zadeti ni prav lahko, pa tudi pozirati ni bilo prav lahko," je dodala Erin. Domen je medtem poudaril, da so veliko bolj samozavestni na igrišču, a je tudi poziranje nekaj, na kar se bodo navadili. "Se bomo potrudili tudi v prihodnje," je še dodal.

So pa imeli športni modeli ob sebi tudi modnega trenerja, agenta Tomaža Miheliča, ki jim je pred vstopom na modno igrišče podal par napotkov. "Predvsem tehnične zadeve, torej, da ne tlačiš roke do konca v žep, da prenašaš težo iz ene noge na drugo. A športniki so telesno aktivni in se dobro zavedajo svojega telesa," je povedal Tomaž.

Ni jih malo, ki so svoje telo in obraz ponesli tudi v svet mode. "Recimo Luka Mulec je prišel iz odbojke in je takoj dobil ekskluzivo za Versace. Sebastjan Jenko je prišel iz nogometnega področja pa so ga takoj opazili pri Dolce Gabbana. Tudi Pia Bernjak je bila v odbojkarski reprezentanci pa je potem delala za Chanel," je zaupal Tomaž. Tudi za Pio je bila to nora izkušnja. "Ne znam z besedami povedati, a prva izkušnja, prvega catwalka je bila nora," je povedala.

