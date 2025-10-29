Kako se znani obrazi spominjajo krompirjevih počitnic?

Za skoraj tristo tisoč šoloobveznih otrok so se začele prve počitnice v letošnjem šolskem letu. Čas za družino, za nekatere pa slalomiranje skozi službene obveznosti.

"Pri Krušičevih običajno krompirjeve počitnice izgledajo precej umirjeno, letos pa pač ne, ker je to svetovno prvenstvo. Drugače pa je družina na prvem mestu. Z Niko Gorič sva ponosna starša Lovra, Jaša je navdušen bratec in komaj čakam, da bo tega prvenstva konec, da bom lahko preživel veliko časa s svojo družino," je povedal plesalec in koreograf Miha Krušič.

Počitnice pa v prvem planu pomenijo, da ni treba v šolo, Raiven pa na šolske dni nima najlepših spominov.

"Vedno sem zelo rada šla na krompirjeve počitnice, ker res nisem marala osnovne šole. V srednji šoli mi je bilo že boljše, ker sem bila s svojimi na Konservatoriju za glasbo. Drugače pa sem komaj čakala, da grem. Če se je le dalo. Počitnice so bile zame," je povedala pevka.

Ondina, ki jo spremljate v seriji Nemirna kri, pa se spominja: "Mi smo za krompirjeve hodili v Maribor oziroma v Skoke k babici. Mami in oči sta otroke poslala k babici in sta potem onadva imela ta prave krompirjeve počitnice."