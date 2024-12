Kako se znani Slovenci lotijo prazničnega nakupovanja daril?

Nekateri se nakupovanja prazničnih daril lotijo strateško. "Včasih čez celo leto. Ko vidim kaj zanimivega, pa me kakšna stvar spomni na kakšnega prijatelja ali kaj podobnega, jo kupim in shranim v predal. Potem se tam nabirajo ta darilca," je povedala pevka Ana Praznik.

"Čas, ki ga imam v kombiju, ko se vozimo iz kraja v kraj, potem na ta način porabim že novembra in izkoristim popuste. Gremo v akcijo že zgodaj," pa nam je povedal Sašo Avsenik.

Drugi časovnemu pritisku ne podlegajo."Jaz to naredim tik pred zdajci, imam pa že približno ideje, kaj bi komu kupila. Mislim, da vem, kaj hočem in da bom to naredila v prihodnjem tednu oziroma proti božiču. Bom raje tako rekla," pa pravi naša Petra Kerčmar.

Predvsem pa imamo vsi najraje tiste, ki darila radi podarjajo in si za razmislek vzamejo čas.

"Zelo rad kupujem darila, ker ponavadi podarim kakšna bolj inovativna in malo drugačna," nam je povedal kuharski mojster Mojmir Šiftar.

Pa gremo še k tistim, ki jim zgolj omemba nakupovanja daril povzroča ...

"Stres. Tega pa res ne maram. Se opravičujem. Res. Pa dobro poznam svoje družinske člane pa vse, ampak za darila pa ... Najlažje bi mi bilo, če bi rekel, da je vsota takšna, vi pa si sami kupite," je priznal pevec Luka Sešek.

Igralec Matej Zemljič pa: "To mi je res veliko breme. Zdi se mi po nepotrebnem zapravljati denar. Mogoče bolje to, da preživimo čas s tistimi, ki nam veliko pomenijo."

"Ne bom rekla, da je to nujno zlo, ampak se mi zdi na nek način kar malo brez veze. Se mi zdi, da se preveč kupujejo stvari, ki se ne potrebujejo, pozablja pa se, da bi denar lahko namenili tistim, ki ga nimajo," pa meni pevka Alya.

Prav vsi imamo v družini ali v krogu prijateljev vsaj eno osebo, ki jo navdušujejo res pri... smuknjena darila.

"Raje mi ne daj nič, ali pa mi daj ene nogavice, ker vem, da jih bom z veseljem nosila, ker jih rabim. Vse, ki jih obdarim, vedno vprašam, kaj si želijo. Vem, da to mogoče malo vzame čar, ampak vsaj ta oseba potem dobi to, kar potrebuje, si želi. Si omejimo vse skupaj cenovno in se potem obdarimo znotraj teh meja in na koncu smo vsi veseli in zadovoljni, tako da ne ostane nekaj, kar potem stoji na polici in pozabiš na to," pa pravi voditeljica Natalija Bratkovič.

Pa naj bo takšnih pod vašo smrečico letos čim manj.