Kako se znani Slovenci 'spopadajo' s kolonami na cesti?

Poletni zastoji na cestah so vsako leto tudi preizkus našega značaja. Nekateri v koloni štejejo avtomobile, drugi minute, tretji pa živce. "V avtu se derem, v avtu norim, glasbo imam do konca naglas in tudi klimo. Nisem med tistimi bolj potrpežljivimi," je priznal Tilen Lotrič.

"Zavidam vsem motoristom, ki se samo peljejo mimo," se je še pošalil mladi pevec, medtem ko je Blaž Švab, frontman Modrijanov, razkril, da sanjari o viličarju, ki bi mu utrl prostor v koloni. Carmen Osovnikar pa nam je zaupala, da jo je prav Kmetija naučila potrpljenja. "Da zadiham, se umirim in si rečem: 'Carmen, saj bo. Počakaj. Še hujše si preživela, na Kmetiji si bila.'"

Ob tem še vedno veljajo dobri stari nasveti, ki vas lahko rešijo marsikatere neprijetne situacije. "Nujno morate imeti s sabo za piti in za jesti," je povedala Neisha. Ključnega pomena pa je, seveda, tudi glasba. Za konec pa še nasvet – če že ne morete prehiteti kolone, naj vas vsaj ne prehitijo živci.