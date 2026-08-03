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Domača scena

Kako se znani Slovenci 'spopadajo' s kolonami na cesti?

Ljubljana, 03. 08. 2026 20.27 pred 23 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Blaž Švab

Med vrhuncem poletne sezone nas od počitniških radosti vse pogosteje ločijo dolge kolone vozil na cestah. Ste med tistimi, ki se v avtu pritožujejo, trobijo in zavidajo motoristom ali mirno sprejmete svojo usodo? Znani Slovenci so bili iskreni z nami – Tilen Lotrič v avtu glasno nerga, Blaž Švab sanjari o viličarju, ki bi mu utrl prostor v koloni, Neisha pa je velikodušno delila nasvet, ki se ga sama vedno drži, preden se odpravi na pot.

Poletni zastoji na cestah so vsako leto tudi preizkus našega značaja. Nekateri v koloni štejejo avtomobile, drugi minute, tretji pa živce. "V avtu se derem, v avtu norim, glasbo imam do konca naglas in tudi klimo. Nisem med tistimi bolj potrpežljivimi," je priznal Tilen Lotrič.

"Zavidam vsem motoristom, ki se samo peljejo mimo," se je še pošalil mladi pevec, medtem ko je Blaž Švab, frontman Modrijanov, razkril, da sanjari o viličarju, ki bi mu utrl prostor v koloni. Carmen Osovnikar pa nam je zaupala, da jo je prav Kmetija naučila potrpljenja. "Da zadiham, se umirim in si rečem: 'Carmen, saj bo. Počakaj. Še hujše si preživela, na Kmetiji si bila.'"

Ob tem še vedno veljajo dobri stari nasveti, ki vas lahko rešijo marsikatere neprijetne situacije. "Nujno morate imeti s sabo za piti in za jesti," je povedala Neisha. Ključnega pomena pa je, seveda, tudi glasba. Za konec pa še nasvet – če že ne morete prehiteti kolone, naj vas vsaj ne prehitijo živci.

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KOMENTARJI2

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Pinokio
03. 08. 2026 20.50
Ne vem kaj tako razgrajanje, vpitje ali kletvice ali karkoli pomaga. Zato se ne boš premaknil niti 1 cm naprej. Treba se je sprijazniti, da ni tvoj dan in da bodo boljši trenutki na cesti še prišli. Lahko pa za pomiritev živcev, pokličeš taksi!! Če ni popolna zapora ceste ali nesreča, potem so v glavnem krivi za zastoje vozniki. Pa tudi za nesreče so krivi, posvetijo naj se vožnji, je pa vsemu drugemu.
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Anion6anion
03. 08. 2026 20.44
Kje ste zdaj tega potrckota najdli spet?
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