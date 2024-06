Kako so navijali znani Slovenci?

Slovenijo je zajela navijaška mrzlica, tej pa se niso uprli niti znani Slovenci, ki so dvignili zastave in navijali za naše nogometaše in odbojkarje. Mnogi so svoje navdušenje nad izjemnimi športniki delili tudi na družbenih omrežjih, kjer so objavljali fotografije s tekem in z navijaškimi rekviziti, ni pa manjkalo niti tistih, ki so odpotovali v Nemčijo in tam v živo vzpodbujali nogometno reprezentanco.