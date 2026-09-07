Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Kako so se nekdanji MasterChevovci izkazali na festivalu divje hrane?

Podsreda, 07. 09. 2026 17.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
V Kozjanskem parku je potekal FesDivjal.

V Kozjanskem parku je minuli konec tedna potekal FesDivjal, slovenski festival divje hrane, gob, naravne kulinarike in trajnostnih praks. V dveh dneh so se na enem mestu srečali nabiralci, zeliščarji, gobarji, kuharji, naravovarstveniki, ustvarjalci, otroci in obiskovalci, ki jih povezuje zanimanje za naravo in bolj odgovoren način življenja. Tam so bili tudi obrazi našega šova MasterChef Slovenija.

Spremljajte kuharski šov MasterChef Slovenija med ponedeljkom in četrtkom ob 20. uri na POP TV.

Ena največjih posebnosti festivala je bila njegova praktična naravnanost. Na voljo je bilo 19 strokovnih delavnic, ki so pokrivale področja gobarstva, zeliščarstva, nabiralništva, fermentacije, naravne kulinarike, sonaravnega vrtnarjenja, permakulture, naravne gradnje in gozdne terapije. Udeleženci so spoznavali divje rastline in manj znane vrste gob, pripravljali fermentirane izdelke in divje štruklje, izdelovali zeliščne pripravke, destilirali rastline ter raziskovali načine, kako lahko narava postane del vsakdanjega življenja.

Posebno pozornost je pritegnilo tretje tekmovanje Divji MasterChef, v katerem so se srečali kuharski mojstri, znani iz oddaje MasterChef Slovenija, in strokovnjaki s področja nabiralništva. Tekmovalci so morali iz divjih in lokalnih ekoloških sestavin ustvariti jedi, ki so morale prepričati tudi strokovno žirijo. Med člani žirije je bil priznani chef Janez Bratovž. Divji MasterChef je tako pokazal, da lahko sestavine, ki jih marsikdo spregleda ali jih pozna le iz narave, v rokah izkušenih kuharjev postanejo vrhunska kulinarična zgodba.

Letošnja novost je bil prvi Otroški Divji MasterChef. V njem so se pomerili osnovnošolci OŠ Kozje, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Lesično in OŠ Koprivnica. Pod mentorstvom strokovnjakov so najprej spoznavali divje rastline in lokalne sestavine, nato pa iz njih pripravili svoje jedi. Tekmovanje je vodil Sašo Stare, otroci pa so skozi kuhanje spoznavali naravo, lokalno okolje, sodelovanje in pomen hrane, ki prihaja iz njihovega neposrednega okolja.

V Kozjanskem parku je potekal FesDivjal.
V Kozjanskem parku je potekal FesDivjal.
FOTO: Organizator

Poseben trenutek festivala je bil prižig oglarske kope. Zbrane je ob kopi nagovoril Jože Prah, predsednik Društva oglarjev Slovenije, kopo pa je uradno prižgala Zvezdana Mlakar. Sobotni večer je nato zaživel ob glasbi, ognju, gledališču in umetniških nastopih.

Ves čas festivala je delovala tudi festivalska divja kuhinja in točilnica, zasnovana na lokalnih, ekoloških in divjih sestavinah. Med zanimivejšimi jedmi je bil divji bučko burger, katerega recept je pripravila Tjaša Jančič. Namen festivalske kuhinje ni bil zgolj ponuditi drugačne hrane, temveč pokazati, koliko kulinaričnega potenciala se skriva v lokalnem okolju. Na prizorišču so se predstavljali tudi lokalni ustvarjalci in rokodelci, obiskovalci pa so lahko obiskali razstavo divjih rastlin in gob ter sodelovali v izmenjevalnici semen, pridelkov in oblačil.

FesDivjal je tudi letos sledil načelom zero waste. Uporabljali so vračljive sisteme in večkratno embalažo, na prizorišču pa je bila vzpostavljena tudi pomivalnica.

FesDivjal masterchef slovenija sašo stare

'Ljudje ne verjamejo v tako ljubezen, a midva sva takoj vedela, da je to to'

Okusno.je V Slovenijo prihajajo največja svetovna kuharska imena!
24ur.com Zakaj znani Slovenci ne smejo manjkati na piknikih za prvi maj?
24ur.com Krvavec združil smučanje in vrhunsko kulinariko
24ur.com V kaj so se našemili znani Slovenci?
24ur.com Osnovnošolci so se pomerili v kuhanju tradicionalnih slovenskih jedi
Okusno.je Koroška kulinarična dobrota, narejena iz drobovine, starega kruha in jajc
24ur.com Smetana evropske kulinarike na sončni strani Alp
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Priljubljena Slovenka je drugič postala mama: njen sin je dobil bratca
Priljubljena Slovenka je drugič postala mama: njen sin je dobil bratca
zadovoljna
Portal
Nekoč je veljala za eno najlepših Slovenk, danes živi daleč od Slovenije
V drzni oranžni obleki ukradla poglede v Benetkah
V drzni oranžni obleki ukradla poglede v Benetkah
Izgubil je 70 kilogramov, zdaj navdušuje v MasterChefu
Izgubil je 70 kilogramov, zdaj navdušuje v MasterChefu
Po letih se je vrnila v službo, njen novi šef pa je postal kar mož
Po letih se je vrnila v službo, njen novi šef pa je postal kar mož
vizita
Portal
''Za diagnozo sem izvedela dobre tri tedne po 45. rojstnem dnevu''
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
cekin
Portal
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
moskisvet
Portal
Družinska tragedija, v kateri je bil umora staršev obtožen njun sin
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo
Robert Golob pokazal mišice: Tino dvignil kot za šalo
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
dominvrt
Portal
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Tudi vi česen shranjujete narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Tudi vi česen shranjujete narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929