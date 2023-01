Kako so se od leta 2022 poslovili znani Slovenci?

V leto 2023 smo lahko znova vstopili tako, kot smo bili vajeni pred tremi leti. Dogajala so se silvestrovanja na prostem, druženja v zasebnih prostorih, žurerji pa so lahko uživali na večjih zabavah. Prav vsem, ki so praznovali vstop v novo leto, pa so skupne želje, ki jih imajo za leto, ki je pred nami: želijo si sreče in zdravja. Tega pa si želijo tudi znani Slovenci.

Leto 2022 je za nami, ob koncu pa si je marsikdo privoščil še zadnji pogled nazaj in opravil 'inventuro' osebnega dogajanja in se tako pripravil na vstop v novo leto. S pregledi leta so v novo leto vstopali tudi znani Slovenci, ki so silvestrovali na odrih, doma s svojimi najdražjimi in se zabavali skupaj s prijatelji. Pevski dvojec Maraaya, ki ga sestavljata Marjetka in Raay, sta novo leto pričakala tako, kot pravita, da jima je najljubše, na odru s skupino in oboževalci. Na družbenem omrežju Instagram sta delila nekaj fotografij s koncerta na Kongresnem trgu, ob njih pa dodala, da komaj čakata, da zažurata s publiko.

Leto 2023 je na odru pričakala tudi Nuša Derenda, ki je nastopala na Mestnem trgu v Ljubljani. Še preden se je odpravila na koncert, pa je svojim sledilcem zaželela lepo praznovanje, predvsem pa srečno in zdravo 2023. Kot glasbenica s srcem je dodala pripis: "Naj vas spremlja odlična glasba!"

Pevka Raiven je srečno v novem letu sledilcem zaželela kar iz postelje, kjer ji je družbo delal njen kuža.

Pod odrom v Mariboru pa so se družili skupina Bepop Ladies, pevec Sebastian in judoistka Tina Trstenjak. Skupno fotografijo so objavili na Instagramu, kjer so voščili tudi sreče v novem letu.

Dončićeva Anamarija Goltes je leto 2022 zaključila na najlepši način, s svojimi oboževalci pa je še pred vstopom v novo leto delila fotografije s teniškega igrišča.

Nika Zorjan je silvestrovala v Ljubljani, kjer se je fotografirala pod ognjemetom, svojim sledilcem pa sporočila: "Srečno in zdravo 2023! Imejmo se radi!"

Tara Zupančič in Špela Grošelj sta leto zaključili s kratkima filmčkoma, v katerih sta združili utrinke leta 2022. Voditeljica oddaje Kuhinja na kolesih Prekmurje je ob svojem zapisala: "Vedno premalo digitalnega prostora za vse trenutke, ampak važno, da so ostali v srčkih. Mojih in vaših. Hvala, 2022."

Špela pa je ob svojem napisala: "Tschüß, papa 22-ka! Novo leto, ti pa bodi ... amazin' ! Srečno, dragi moji! Hvala vsem in vsakemu, ki sestavljate mozaik mojega življenja!"