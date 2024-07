Kako svoj dopust najraje preživljajo znani Slovenci?

Nekateri znani Slovenci so na dopustu aktivni, spet drugi uživajo v poležavanju na plaži in brezdelju, veliko pa jih je tudi takšnih, ki radi odkrivajo lepote dežele, ki so jo obiskali. "Jaz ima dva ekstrema. Lahko grem na potovanje s šotori ali pa grem v hotel in se ne premaknem dva tedna," je povedal Kris Guštin iz skupine Joker Out. "Rada imam svojo družbo, to sta moje dva najboljša prijatelja, ki jih rada vzamem sabo. Potujemo na tak način, da ko nekam pridemo, pol dopusta uživamo, pol pa raziskujemo, da je vsega po malo," je razkrila Ines Erbus. "Sem avanturist. Rada imam presenečenja, rada imam, če se kaj na hitro zgodi, in rečemo, gremo kampirat," je povedala Alya in dodala: "Všeč mi je, da ne vem, ali bomo nekje do jutra, ali bomo sploh spali ali ne."