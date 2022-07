Padca temperatur in teh nekaj dežnih kapelj so se razveselili tudi številni hišni ljubljenčki, ki so jih pestile visoke temperature. Alenka Godec, Tim Kores - Kori in Adrijana Kamnik so le nekateri znani Slovenci, ki so v svoje družine sprejeli štirinožne in ostale prijatelje. Kako svojim ljubljenčkom lajšajo te vroče, pasje dneve?