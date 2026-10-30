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Kako ustvariti masko, ki bo prestrašila vse? Mojstrica razkriva trike

Maribor, 30. 10. 2026 19.59 pred 19 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž. Aleksander Pozvek
Kako ustvariti masko, ki bo prestrašila vse? Mojstrica razkriva trike.

Že imate izbran kostum za noč čarovnic? Je umetna kri za poslikavo obraza že kupljena? Če je vaš odgovor pritrdilen - odlično. Če ni - brez panike. Še je čas, da na zabavi ukradete šov. Nasvete - kako ustvariti vrhunsko filmsko masko, ob kateri bodo drugi težko ločili umetnost od resničnosti - bo z nami delila mojstrica filmske maske Mateja Naberšnik, njeno platno za kreacije pa je postal naš Aleksander Pozvek.

Noč čarovnic je čas, ko lahko domišljiji pustimo prosto pot in se za en večer prelevimo v kogar koli. Da pa je preobrazba zares prepričljiva, ni dovolj le strašljiv kostum. Pomembno vlogo imajo tudi ličila, umetna kri, brazgotine in drugi posebni učinki. Prav to je področje, ki ga odlično obvlada mojstrica filmske maske Mateja Naberšnik. Njene stvaritve segajo od srhljivih zombijev in krvavih ran do povsem drugačnih, bolj glamuroznih preobrazb. Kot pravi sama, so jo trupla našla že pred leti, z leti pa jih je v njenem ustvarjanju vedno več.

Kako ustvariti masko, ki bo prestrašila vse? Mojstrica razkriva trike.
Kako ustvariti masko, ki bo prestrašila vse? Mojstrica razkriva trike.
FOTO: POP TV

Tokrat je njeno ustvarjanje od blizu spoznala naša ekipa, kateri je simpatična Mariborčanka zaupala, da so za dobro filmsko masko ključni tudi ustrezni materiali, katerih cene se lahko povzpnejo od nekaj deset pa vse do tisoč evrov. Poleg tega je z nami delila tudi nekaj uporabnih trikov za domače ustvarjanje. "Večino ran delajo z voskom. Dajte pod vosek lepilo za kožo," je svetovala. Opozorila je še, da je umetna kri iz običajnih trgovin pogosto presvetla, zato ji lahko dodamo vazelin za gostejšo teksturo ter nekaj zdrobljenega rjavega ali črnega senčila za bolj prepričljiv videz.

Kako ustvariti masko, ki bo prestrašila vse? Mojstrica razkriva trike.
Kako ustvariti masko, ki bo prestrašila vse? Mojstrica razkriva trike.
FOTO: POP TV

Če še nimate ideje za letošnjo masko, Mateja predlaga strašljivega klovna, za tiste, ki jim grozljive podobe niso najbolj pri srcu, pa tudi nekoliko lepšo, bolj glamurozno preobrazbo. Predvsem spodbuja ustvarjalnost in drznost. "Dajte vse od sebe, zdaj živite legalno te stvari, potem vas bo pa tudi policija lovila," se je pošalila. Kako je bila na koncu videti Aleksandrova preobrazba in ali ga je mojstrici res uspelo narediti neprepoznavnega, pa si poglejte v prispevku.

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Mateja Naberšnik noč čarovnic maska preobrazba

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