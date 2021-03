Že tako nas vsako pomlad prime, da bi v hipu iz sebe izbrisali sledi kavča, hrane in zimske lenobe. Zdaj pa je za nami še obdobje karantene. Ne glede na čas in razmere je treba skrbeti za kondicijo, pravijo naši sogovorniki. Med njimi Denis Avdić in Martina Ipša. Brez skrbi, v prispevku vsi testirani, in vsi fit. No, to drugo ocenite sami.

icon-expand