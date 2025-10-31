Kako za noč čarovnic postati lik iz naših serij?

Noč čarovnic je za vogalom in mi jo bomo letos začinili po slovensko! V duhu 30. obletnice naše medijske hiše smo se odločili obuditi ikonične like naših serij, tudi like iz serije Naša mala klinika. "Ja, zame je kar najbolj ikonična, moram reči. Jaz jo lahko gledam še zdaj, pa se spomnim, da sem jo gledala, ko sem bila šest, sedem, dvanajst, sedemnajst in zdaj, ko sem šestindvajset, jo še vedno gledam," nam je zaupala modna vplivnica Katarina Zuccato.

"Magda Velepič ve vse glede ekonomske računice, tako da mislim, da srajčka, kakšen blazer in pa rdeča šminka se mi zdi absolutno nujna za gospodično Velepič. V arhive naših vsebin so pobrskali tudi naši sodelavci iz marketinga. Stopili so v čevlje še ene legendarne POP TV serije TV Dober Dan. Pomislili pa smo tudi na vse ljubitelje serije Skrito v raju!

"Mislim, da je zelo očitno, da sem Saška iz Skrito v raju. Največja modna ikona tam. Meni se zdi, da rabimo veliko kakšnih vzorčkov, zdi se mi, da ima Saška veliko vzorčkov, veliko rožic ali pa črt. Potem se mi zdi, da roza, absolutno." Najboljša plat vsega tega je, da ni šla v trgovino, ampak je našla vse doma. "Tako je. Vse sem našla doma, vse je iz moje omare in če se lahko pohvalim, je vse tudi 'potriftano', torej vse je second hand. Saj je bilo že vse v modi in v second hand se to res lahko najde, pa še zelo je poceni. Zagotovo imaš kakšen tak kos, ki ustreza nekemu kostumu."

V prispevku preverite tudi, za kakšne kostume so se odločili zvezdniki čez lužo!