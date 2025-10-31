Svetli način
Domača scena

Kako za noč čarovnic postati lik iz naših serij?

Ljubljana, 31. 10. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Eva Mavrič
4

Že veste, kaj boste za noč čarovnic? Praznik, ki izhaja iz ameriške kulture, je namreč vedno bolj priljubljen tudi pri nas. In da ne boste zopet posegli po klasičnih kostumih, v katerih ne boste izstopali, smo za vas pripravili inovativne in proračunu prijazne ideje.

Noč čarovnic je za vogalom in mi jo bomo letos začinili po slovensko! V duhu 30. obletnice naše medijske hiše smo se odločili obuditi ikonične like naših serij, tudi like iz serije Naša mala klinika. "Ja, zame je kar najbolj ikonična, moram reči. Jaz jo lahko gledam še zdaj, pa se spomnim, da sem jo gledala, ko sem bila šest, sedem, dvanajst, sedemnajst in zdaj, ko sem šestindvajset, jo še vedno gledam," nam je zaupala modna vplivnica Katarina Zuccato.

"Magda Velepič ve vse glede ekonomske računice, tako da mislim, da srajčka, kakšen blazer in pa rdeča šminka se mi zdi absolutno nujna za gospodično Velepič. V arhive naših vsebin so pobrskali tudi naši sodelavci iz marketinga. Stopili so v čevlje še ene legendarne POP TV serije TV Dober Dan. Pomislili pa smo tudi na vse ljubitelje serije Skrito v raju!

"Mislim, da je zelo očitno, da sem Saška iz Skrito v raju. Največja modna ikona tam. Meni se zdi, da rabimo veliko kakšnih vzorčkov, zdi se mi, da ima Saška veliko vzorčkov, veliko rožic ali pa črt. Potem se mi zdi, da roza, absolutno." Najboljša plat vsega tega je, da ni šla v trgovino, ampak je našla vse doma. "Tako je. Vse sem našla doma, vse je iz moje omare in če se lahko pohvalim, je vse tudi 'potriftano', torej vse je second hand. Saj je bilo že vse v modi in v second hand se to res lahko najde, pa še zelo je poceni. Zagotovo imaš kakšen tak kos, ki ustreza nekemu kostumu."

V prispevku preverite tudi, za kakšne kostume so se odločili zvezdniki čez lužo!

noč čarovnic kostum naša mala klinika skrito v raju pop tv
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 10.30
Našminkajte se kot Klopotačarka in naštimajte skup, kot K®a$ta, pa ste popolni za noč čarovnic.
ODGOVORI
0 0
Tomaz Korosec
31. 10. 2025 09.15
+3
Res je ni naš praznik in ga tudi ni treba na veliko propagirat, ker nočemo biti podobni Američanom.
ODGOVORI
3 0
tamiflu
31. 10. 2025 08.41
+0
sem že dolgo govoril, da so te serije strašljive, strašne. in res. za noč čarovnic , za strašit otroke, bodo ravno pravšnje.
ODGOVORI
1 1
Anion6anion
31. 10. 2025 08.40
+2
Lepo da ste se spomnili te ideje. Vsi liki iz vaših serij so primerno le za noč čarovnic.
ODGOVORI
3 1
