Pasji dnevi so se že začeli in če je vam vroče, si predstavljajte, kako takšno vročino občutijo šele vaši ljubljenčki. Kot vsako leto poudarjajo strokovnjaki, je najbolj pomembno, da jim ob dnevih z visokimi temperaturami nudite dovolj vode in poskrbite, da veliko počivajo v hladni senci.

