Kako ženskam vliti samozavest, da se znajo zaščititi tudi same?

"Lotili smo se tako, da smo najprej pogledali statistiko, da smo videli, kakšna je situacija v Sloveniji. Nato smo za mnenje vprašali tudi par strokovnjakov, psihologov, da nam razložijo, kako občutek varnosti vpliva na na ženske, na posameznike," je o akciji, ki so jo pred dnevi začeli na portalu Zadovoljna.si , povedala urednica Natalija Čepon . Na kaj vse so naleteli med raziskovanjem? "Ugotovile smo, da se ženske v družbi ne počutijo več tako varno, kot so se včasih. Podoben občutek imajo tudi moški, čeprav gre za manjši odstotek," je razložila in dodala: "Ugotovile smo tudi, da veliko mladih žensk s seboj nosi solzivce, ki jim jih kupijo starši, a jih žal ne znajo uporabljati."

Zadovoljna.si bo trem bralkam podarila tudi tečaj samoobrambe, o izkušnjah pa so se pogovarjale tudi z znanimi Slovenkami. Ana Klašnja se spomni svojega štopa na morje. "Pobral me je v Ljubljani, potem pa sem že na poti proti Primorski ugotovila, da je spodaj pokrit samo z brisačo, zgoraj pa je imel srajco. Ves čas sva se pogovarjala, a meni se je slovenska obala vlekla v nedogled, ker je začel vedno bolj dvigovati brisačo. V tistem boju, da se ne bi kaj zgodilo, so mi začeli možgani delati v smer, kaj bom naredila, če zaklene avto, če kam zapelje, kaj bom uporabila. Nato sem čakala mejo in ga prosila, da me tam pusti, ker sem se tam počutila varno," je zaupala. "Bilo mi je zelo neprijetno, zato sem od takrat naprej ves čas seboj nosila škarje," je še dodala.