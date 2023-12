Kako znani Slovenci najraje preživijo božič?

"Zame je družina vse, to je zame največja vrednota in čim več časa poskušam preživeti prav z družino. Božiča se veselim, ker to je tisti dan, ko res ne morem nikamor – je čas za družino. Sicer si ga tudi drugače skušam vzeti, a ta dan je svet. Z mami ponavadi pripravljava stvari, včasih tudi zadnje minute pečeva, ker imam jaz vsak dan koncerte. Komaj čakam," je povedala pevka Alya.

"Mislim, da je božič najlepši v krogu družine, tako da vam želim en miren božič. Potem pa noro žurko za novo leto. Pa naj bo novo leto bolj humano in prijazno," je povedala igralka Katarina Čas, pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin pa dodal: "Ljudem bi zaželel predvsem praznike v znaku ljubezni in medsebojne topilne. Živimo v vse bolj mračnih časih, tako da, če je le možno, oddajajmo luč, je to dobro storiti."