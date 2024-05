Kakšen izziv je Roku Piletiču postavila predsednica države?

Nekdanja BQL-ovca Rok in Anej Piletič sta na svojem rodnem Koroškem ta konec tedna doživela nepozabno koncertno noč. Z njima je na odru zapela posebna gostja – predsednica države. Nataša Pirc Musar se jima je pridružila pri izvedbi rokerske balade Ledena in požela aplavz presenečenega občinstva. In kakšen izziv je glasbeniku na koncu postavila predsednica?

Za Roka Piletiča, ki po selitvi brata Aneja čez lužo nadaljuje glasbeno zgodbo skupine BQL z novo avtorsko glasbo, je bil to prvi samostojni koncert na domačih Prevaljah. Da na nastop povabiš predsednico države Nataša Pirc Musar, je treba zbrati pogum. "Rekel sem si, da nimam kaj izgubiti, in sem ji napisal, če bi prišla na moj koncert. In je pristala," je zaupal Rok, predsednica pa ga je takoj dopolnila, da se je koncerta udeležila z največjim veseljem. "Ta pesem je super priredba, predvsem pa sem Roku želela dati lepo popotnico v samostojno kariero. Rada imam glasbo, rada imam kulturo in rada imam Slovenijo," je še dodala.

Lepšo popotnico za jesensko turnejo po Sloveniji bi si Rok težko zaželel, z mlajšim bratom Anejem, ki v ZDA ustvarja kot glasbeni producent, pa še sodelujeta. Na koncertu sta premierno predstavila pesem Zadnjič pleševa. "Ljudje so že na ves glas prepevali in to je res noro," je bil navdušen Rok, Anej pa je dodal: "Takrat dejansko veš, da je pesem dobra, ko jo zaigraš v živo in če jo ljudje pojejo. Če je to isti občutek, kot ko jo prvič slišiš v studiu, je to to. Mislim, da smo naredili dobro pesem."

