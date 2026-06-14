Kakšen je po mnenju glasbenikov recept za popolno poletno noč?

Skoraj poletne temperature, zvezdnato nebo in oder, ki ga je zavzela pisana paleta glasbenikov. Kako se je na tokratni Noči na Vrhniki odrezalo občinstvo? "Super! Mi smo prvič v življenju tukaj, super pojejo, zelo so razigrani, tudi pevsko nadarjeni in mi se priporočamo še za naprej," so povedali člani skupine California.

Z njimi se je strinjal tudi Miran Rudan. "Tu je občinstvo, ki prihaja z vseh koncev Slovenije in tu imajo fenomenalno prizorišče, parkirišče. Upam, da me drugo leto zopet povabijo," se je pošalil. Enakega mnenja so bili tudi tuji gosti, ko so videli razgreto občinstvo. "Radi pridemo v Slovenijo, na Vrhniki smo sicer prvič – ampak kar vidimo, je super," so povedali člani priljubljene hrvaške skupine Crvena jabuka, preden so stopili na oder.