Kakšen je po mnenju glasbenikov recept za popolno poletno noč?

Skoraj poletne temperature, zvezdnato nebo in oder, ki ga je zavzela pisana paleta glasbenikov. Kako se je na tokratni Noči na Vrhniki odrezalo občinstvo? "Super! Mi smo prvič v življenju tukaj, super pojejo, zelo so razigrani, tudi pevsko nadarjeni in mi se priporočamo še za naprej," so povedali člani skupine California.
Z njimi se je strinjal tudi Miran Rudan. "Tu je občinstvo, ki prihaja z vseh koncev Slovenije in tu imajo fenomenalno prizorišče, parkirišče. Upam, da me drugo leto zopet povabijo," se je pošalil. Enakega mnenja so bili tudi tuji gosti, ko so videli razgreto občinstvo. "Radi pridemo v Slovenijo, na Vrhniki smo sicer prvič – ampak kar vidimo, je super," so povedali člani priljubljene hrvaške skupine Crvena jabuka, preden so stopili na oder.
Pa ko glasbeniki niso na odru, kako si predstavljajo popolno poletno noč? "Ja, to je na Vrhniki, haha," so povedali člani Californie, pevec skupine Crvena jabuka pa je dodal: "Jaz imam rad čim manj gneče. Rad sem na Pelješcu. To je hrvaški polotok, kjer se je čas ustavil pred sedemdesetimi leti. Zjutraj espresso in to je najbolj pomembno. Starinski turizem, kot nekoč na Jadranu."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.