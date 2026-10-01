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Domača scena

Kakšen je svet gledališča?

Ljubljana, 01. 10. 2026 20.02 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek
Gledališče

Jesen je kot nalašč za nove začetke. Nove krožke in seveda tudi za pridobivanje novega znanja. V Kinu Bežigrad se je v gledališko šolo vpisal naš Aleksander Pozvek. Skupaj z drugimi učenci bo skozi igro, gib, domišljijo in sodelovanje spoznaval svet gledališča. No, če bo opravil avdicijo, seveda.

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