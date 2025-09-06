Svetli način
Domača scena

Kakšna glasbena voščila so sledilci poslali Tini Gaber in Robertu Golobu?

Strunjan, 06. 09. 2025 11.19 | Posodobljeno pred 59 minutami

R. M.
22

Kakšna glasba bi se morala vrteti na poroki predsednika vlade Roberta Goloba in vplivnice Tine Gaber? To vprašanje je svojim sledilcem in sledilkam postavil radijski voditelj Matic Herceg. Na koncu je prejel zelo pester seznam predvajanja.

Radijski voditelj Matic Herceg je na svojem Instagramovem profilu sledilce in sledilke vprašal, kakšno glasbo bi morali vrteti na poroki premierja Roberta Goloba in manekenke Tine Gaber. "Zapišite katero koli pesem, ki bi pasala na njuno poroko," jih je pozval. Izbor, ki so ga sledilke in sledilci sporočili Hercegu, pa je bil, milo rečeno, pester.

Robert Golob in Tina Gaber se bosta danes poročila v Strunjanu.
Robert Golob in Tina Gaber se bosta danes poročila v Strunjanu. FOTO: Aljoša Kravanja

Med njimi so se znašle skladbe, kot so Žena me tepe Ansambla Saše Avsenika, Tina, daj umakni telefon Dejana Vunjaka in Nihče ne ljubi kot Slovenec Helene Blagne. Med predlogi je bilo več pesmi, ki vsebujejo ime neveste v besedilu, denimo "a za njim boječe se stiska mala Tinka" (Čuki, Sankaška polka) in "Tinca je riba s sosednjega hriba" (Fehtarji, Podeželski rokenrol). Ob tem pa so bili tudi predlogi, ki so se šaljivo nanašali na predsednika vlade, denimo Žena me je zapustila (Korado in Brendi) in "Moja denarnica je vedno prazna" (Boštjan Konečnik).

Hercegove objave je zaznala tudi Gabrova, ki je na Instagramu zapisala: "Kdo bi si mislil, da imamo tak nacionalni zaklad med komadi?" Temu je dodala čustvene simbole za note, slovensko zastavo in nasmejan obraz.

Preberi še V vili Tartini vse nared za prvo premiersko poroko

Par se bo danes poročil v Vili Tartini, obred pa bo opravil ljubljanski župan Zoran Janković. O poroki leta, kot jo opisujejo mnogi, v javnosti ni znanih veliko podrobnosti. Prav tako bo zaprta za javnost.

tina gaber robert golob matic herceg poroka
Anela Bizovičar objavila prve fotografije s poroke z Ladom: Bil je popoln dan

osiveli_ritmični_gimnastik
06. 09. 2025 12.26
a bo na poroki tudi njen pimp, snežič?
ODGOVORI
0 0
tron3
06. 09. 2025 12.26
+1
Priče bodo Vsi, ki so bili pred njim??
ODGOVORI
1 0
kiropraktik
06. 09. 2025 12.22
Bo zapel Jan ali Bor? Morda celo Urška?
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
06. 09. 2025 12.20
+1
brez popma msm bi se lahko poročila sredi lj pa sploh ne bi bila zaznavna....reklama pač dela ljudi zvedave....in to "kupijo/mo"...
ODGOVORI
1 0
Kumul
06. 09. 2025 12.15
Seznam ptic, ki jih lahko opazujemo v Strunjanskih solinah in pri laguni Stjuža, kjer so najpogostejše ali značilne vrste: Invazivna vrsta - bivši nevestin - Jan Plestenjak 1. Male in velike bele čaplje Mala bela čaplja (Little egret, Egretta garzetta) – redni obiskovalec Stjuže in solin. Velika bela čaplja – redka, vendar vidna zlasti pozimi, pogosto v družbi sive čaplje. Siva čaplja . 2. Galgoli Črnoglavi galeb – zanimiv poleti, v skupinah tudi do 300 ptic. Rumenonogi galeb Sivognati – pogosto zamenjani z črnoglavim galebom. 3. Vodomec Živahno modro-oranžen ptič, v solinah in Stjuži opažen predvsem pozimi. 4. Črni polojnik Z dolgočnimi nogami in karakteristično barvo; poletna vrsta, v zadnjih letih redno gnezdi v solinah. 5. Zelena trstnica Siva pobrežna ptica s prepoznavnimi zelenkastimi nogami; redna selitvena vrsta, najštevilčnejša zgodaj jeseni. 6. Reed bunting Živahna ptičica rjava hrbtenice, pogosto v rastiščih trstja in ob vodi. Redna vrsta, prisotna skozi vse leto, pozimi številčna (1000–2000 parov). 7. Sredozemski galeb, vranjek in čigra (iz virov krajinskega parka in Natura 2000) Sredozemski galeb , sredozemski vranjek – značilni prebivalci območja. Morska čigra – prav tako omenjena kot značilna vrsta območja. 8. Pozimi – ponirki in ponirnice Črnovrati ponirek Čopasti ponirek Polarni slapniki Z zelo veliko sreče: rogati ponirek in rdečebenka 9. Pastirice in strnade Ob polotoku Strunjan: Repaljščica Poljska škrjanec Rumena pastirica Bela pastirica Skalna strnada prisotne kot gnezdoče vrste. 10. Vranjki na bojah pri školjčišču Vranjki počivajo na bojah, čigre in galebi pozimi tudi prezimujejo na tem mestu. ---
ODGOVORI
0 0
94001
06. 09. 2025 12.11
+6
A še ne bodo dali mir s tema dvema. Koga to zanima.
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
06. 09. 2025 12.08
+5
Mladoporočenca bosta rekla de
ODGOVORI
5 0
2mt8
06. 09. 2025 12.05
+3
Komentiranje pri tej temi res nima smisla...
ODGOVORI
3 0
tron3
06. 09. 2025 12.04
+6
Tudi ta članek boste zaprli, ne gre in ne gre, komentatorji nimajo nobene besede lepe o njima in to opravičeno!!!!
ODGOVORI
6 0
gogi_
06. 09. 2025 12.03
+3
Oba imata lepo ponosno preteklost,ki se povsem sklada z vrednotami za katere so nas ucili da se jih je treba zapimniti. Dober oce svojim potomcem stoji ob strani ne glede na vse,soprogi prav tako v dobrem in slabem ,ljubezen za denar kupit se ne da,lahko ke kos po … mesa. Srecno pri ponovni operaciji kile . Riba raca RAK
ODGOVORI
3 0
Gadijo
06. 09. 2025 12.02
+4
Je že kdo stavil ,koliko časa bo trajal ta novi TIČOV zakon?? DO zatona Tiča!! Je za razpad prvega zakona kriva LA TOYA Gaber?
ODGOVORI
4 0
Modridirka?22
06. 09. 2025 12.01
+1
2 članka o poroki. Pa vi niste resni. Raj povejte kok se je kruh podražu pa kok novih davkov bomo dobil. Pa kako penzionisti k so celo življenje delal dobijo manj penzije kot pa prišleki ki Dobijo večjo podporo.. pa občinska stanovaja Indijcem, ko pa ljudje komaj plačujejo kredite za stanovanja. Bomo še kak davek naštimal.
ODGOVORI
2 1
bb5a
06. 09. 2025 11.57
+2
Ponavad če že kdo tako lajdro žen, se to dela bolj po tihem... kdo se hoče hvalt s tem.
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
06. 09. 2025 11.57
+1
Od Klemna ke$pi€ke.
ODGOVORI
2 1
Rigit84
06. 09. 2025 11.53
+5
Me prav zanima kaj dobi proplus v zameno za brezplacno reklamo. Ena tretjina objav samo ta poroka..
ODGOVORI
6 1
Stojadina-sportiva
06. 09. 2025 12.03
+3
Danes ni nič zastonj pravijo...
ODGOVORI
3 0
ArseneLupin
06. 09. 2025 11.52
+1
Poskončni muzikanti. "Adijo, madam!" Ti si včasih, malo čudno, malo avšasto dekle, jaz poskušam, neutrudno, da bi vsaj spremenil te. Ko plačujem ti večerje vsa sladkobna si z menoj, da bi ne letelo perje zate vse storim takoj. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenje, danes konec je mojga potrplenja. Adijo, adijo, adijo Madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za norca imej. Sedem let že mučim tlako, kuham, perem, brišem prah. Ti izpolnim željo vsako in te nosim po rokah. Ko plačujem ti večerje vsa sladkobna si z menoj, da bi ne letelo perje zate vse storim takoj. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenje, danes konec je mojga potrplenja. Adijo, adijo, adijo Madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za norca imej. Adijo, adijo, adijo Madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za norca imej.
ODGOVORI
2 1
ptuj.si
06. 09. 2025 11.49
+3
To je tako, kot da vržeš hrenovko po hodniku.
ODGOVORI
3 0
Lenart Čaubi
06. 09. 2025 11.41
+4
Kaj je pa Plestenjak poslal?
ODGOVORI
4 0
Stojadina-sportiva
06. 09. 2025 11.54
+2
Naj stvari so tri
ODGOVORI
2 0
Po možganski kapi
06. 09. 2025 11.36
+1
Zelo lepa včasih si skrbela samo za Nutrije sedaj boš pa še za Robija.
ODGOVORI
2 1
mario7
06. 09. 2025 11.34
+4
Rada ima €.
ODGOVORI
5 1
