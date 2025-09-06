Kakšna glasbena voščila so sledilci poslali Tini Gaber in Robertu Golobu?

Radijski voditelj Matic Herceg je na svojem Instagramovem profilu sledilce in sledilke vprašal, kakšno glasbo bi morali vrteti na poroki premierja Roberta Goloba in manekenke Tine Gaber . "Zapišite katero koli pesem, ki bi pasala na njuno poroko," jih je pozval. Izbor, ki so ga sledilke in sledilci sporočili Hercegu, pa je bil, milo rečeno, pester.

Med njimi so se znašle skladbe, kot so Žena me tepe Ansambla Saše Avsenika, Tina, daj umakni telefon Dejana Vunjaka in Nihče ne ljubi kot Slovenec Helene Blagne. Med predlogi je bilo več pesmi, ki vsebujejo ime neveste v besedilu, denimo "a za njim boječe se stiska mala Tinka" (Čuki, Sankaška polka) in "Tinca je riba s sosednjega hriba" (Fehtarji, Podeželski rokenrol). Ob tem pa so bili tudi predlogi, ki so se šaljivo nanašali na predsednika vlade, denimo Žena me je zapustila (Korado in Brendi) in "Moja denarnica je vedno prazna" (Boštjan Konečnik).

Hercegove objave je zaznala tudi Gabrova, ki je na Instagramu zapisala: "Kdo bi si mislil, da imamo tak nacionalni zaklad med komadi?" Temu je dodala čustvene simbole za note, slovensko zastavo in nasmejan obraz.