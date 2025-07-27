Kakšne modne nasvete za obisk festivalov imajo znani Slovenci?

Poletni festivali so na vrhuncu, nekaj jih je že za nami, nekaj velikih pa še pred nami. Seveda so na festivalih v ospredju tisti, ki skrbijo za glasbo, ampak preden se gremo za par dni zliti v drug svet, je veliko vprašanj tudi, kaj obleči. Kaj nesti s seboj, da bo 'trendi', še vseeno udobno, da ne bo prevroče? Kaj svetujejo naši znani poznavalci mode in festivalov?