Svetli način
Domača scena

Kakšne modne nasvete za obisk festivalov imajo znani Slovenci?

Ljubljana, 27. 07. 2025 17.09 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Polona Zoja Jambrek
Komentarji
0

Poletni festivali so na vrhuncu, nekaj jih je že za nami, nekaj velikih pa še pred nami. Seveda so na festivalih v ospredju tisti, ki skrbijo za glasbo, ampak preden se gremo za par dni zliti v drug svet, je veliko vprašanj tudi, kaj obleči. Kaj nesti s seboj, da bo 'trendi', še vseeno udobno, da ne bo prevroče? Kaj svetujejo naši znani poznavalci mode in festivalov?

Tara Zupančič, ki obožuje glasbo, modo in festivale, pravi, da ima vsak festival svojo rdečo nit. Ji je pa prav festivalsko vzdušje všeč tudi kar zadeva mode, saj se tam počuti svobodno. Kot pravi, so za festivalsko modo zelo pomembni tudi modni dodatki. 

Tara Zupančič se na festivalih počuti svobodno.
Znani Slovenci, ki smo jih za mnenje povprašali ravno na festivalih ali velikih koncertih, na prvem izpostavljajo udobje. 

Naša sodelavka Jana Morelj Vidmar, zaprisežena ljubiteljica poletnih glasbenih festivalov pa je medtem delila nasvete za kampiranje na festivalih. Zakaj prisega na njih in kaj vse je med kampiranjem že doživela, pa preverite TUKAJ.

POP IN
glasbeni festivali moda nasveti
