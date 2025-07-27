Kakšne modne nasvete za obisk festivalov imajo znani Slovenci?

Poletni festivali so na vrhuncu, nekaj jih je že za nami, nekaj velikih pa še pred nami. Seveda so na festivalih v ospredju tisti, ki skrbijo za glasbo, ampak preden se gremo za par dni zliti v drug svet, je veliko vprašanj tudi, kaj obleči. Kaj nesti s seboj, da bo 'trendi', še vseeno udobno, da ne bo prevroče? Kaj svetujejo naši znani poznavalci mode in festivalov?
Tara Zupančič, ki obožuje glasbo, modo in festivale, pravi, da ima vsak festival svojo rdečo nit. Ji je pa prav festivalsko vzdušje všeč tudi kar zadeva mode, saj se tam počuti svobodno. Kot pravi, so za festivalsko modo zelo pomembni tudi modni dodatki.
Znani Slovenci, ki smo jih za mnenje povprašali ravno na festivalih ali velikih koncertih, na prvem izpostavljajo udobje.
Naša sodelavka Jana Morelj Vidmar, zaprisežena ljubiteljica poletnih glasbenih festivalovpa je medtem delila nasvete za kampiranje na festivalih. Zakaj prisega na njih in kaj vse je med kampiranjem že doživela, pa preverite TUKAJ.
POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Bodi na tekočem z vsem, kar se vrti na POP TV, KANAL A, KINO, BRIO, OTO in ASTRA!
Zakulisne zgodbe, ekskluzivne vsebine in tvoje najljubše oddaje – vse na enem mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.